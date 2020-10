Inter-Milan | Fabrizio Pregliasco | “Giocare il derby è un rischio”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) “Giocare ildio in programma la prossima settimana è un rischio. Basta veramente un niente, anche un ottimo protocollo non porta a rischio zero e forse va aggiornato visto che in inverno abbiamo più coscienza di cosa possono fare gli asintomatici“. Lo ha dichiarato, virologo dell’Università degli Studi dio, in collegamento con ‘Tutti Convocati’ a proposito della possibilità di non giocare la stracittadina train programma alle 18:00 di sabato 17 ottobre. Sono sei i casi di positività nel club nerazzurro.