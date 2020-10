Inps, la quarantena non è (automaticamente) malattia. Le regole (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Inps specifica che la quarantena non è automaticamente equiparabile alla malattia. Quali sono le regole e cosa serve sapere. L’Inps specifica che la quarantena non corrisponde automaticamente alla malattia. L’Istituto rimette quindi in discussione quanto stabilito con il decreto Cura Italia, nel quale la quarantena veniva equiparata alla malattia. La nuova fase dell’emergenza coronavirus evidentemente ha reso necessaria una revisione delle condizioni. Inps, la quarantena non è malattia Il dato di fatto più rilevante è che la quarantena non equivale sempre e comunque alla ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 ottobre 2020) L’specifica che lanon èequiparabile alla. Quali sono lee cosa serve sapere. L’specifica che lanon corrispondealla. L’Istituto rimette quindi in discussione quanto stabilito con il decreto Cura Italia, nel quale laveniva equiparata alla. La nuova fase dell’emergenza coronavirus evidentemente ha reso necessaria una revisione delle condizioni., lanon èIl dato di fatto più rilevante è che lanon equivale sempre e comunque alla ...

