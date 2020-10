Il Viminale: la mascherina è obbligatoria anche per l'attività motoria all'aperto (Di domenica 11 ottobre 2020) ...circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'obbligo di utilizzare la mascherina erano esentati 'i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria' ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'... Leggi su repubblica (Di domenica 11 ottobre 2020) ...circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'obbligo di utilizzare laerano esentati 'i soggetti che stanno svolgendo; sportiva o' ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'...

Mascherina per chi passeggia, non per chi corre

