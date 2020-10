Il prof che aveva augurato il peggio a Zangrillo finisce in ginocchio e chiede perdono (Di domenica 11 ottobre 2020) Prima parole d’odio contro gli esperti controcorrente del coronavirus. Poi le scuse. «Difficile non associare gente come Tarro, Gismondo, Zangrillo e Bassetti a un luogo. Tipo Norimberga». A scrivere sulla sua pagina Facebook è un professore universitario, Michele Antonio Fino, associato di Diritto romano e Diritti dell’antichità all’Università di scienze enogastronomiche di Pollenzo. Il post contro Zangrillo Il docente in un post, poi rimosso, ha citato i quattro esperti accostando i loro nomi al tribunale davanti al quale sono stati processati i nazisti per i crimini di guerra. Non ha aggiunto molto di più, ma fra i commenti c’è chi gli ha fatto notare: «Norimberga mi sembra eccessivo». E il docente ha spiegato la logica delle sue parole. E ha ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 ottobre 2020) Prima parole d’odio contro gli esperti controcorrente del coronavirus. Poi le scuse. «Difficile non associare gente come Tarro, Gismondo,e Bassetti a un luogo. Tipo Norimberga». A scrivere sulla sua pagina Facebook è unessore universitario, Michele Antonio Fino, associato di Diritto romano e Diritti dell’antichità all’Università di scienze enogastronomiche di Pollenzo. Il post controIl docente in un post, poi rimosso, ha citato i quattro esperti accostando i loro nomi al tribunale davanti al quale sono stati processati i nazisti per i crimini di guerra. Non ha aggiunto molto di più, ma fra i commenti c’è chi gli ha fatto notare: «Norimberga mi sembra eccessivo». E il docente ha spiegato la logica delle sue parole. E ha ...

