Guizzo Leclerc | Bottas fra Lewis e il record

(Di domenica 11 ottobre 2020) Al Nurburgring Charles 4° a sorpresa in griglia. Pole del finlandese, Hamilton ancora a caccia delle 91 vittorie come Schumi

Ultime Notizie dalla rete : Guizzo Leclerc

Quotidiano.net

Al Nurburgring Charles 4° a sorpresa in griglia. Pole del finlandese, Hamilton ancora a caccia delle 91 vittorie come Schumi ...Charles Leclerc alimenta la speranza dei ferraristi con una prodezza in prova nel Gp di Germania all'Eifel. E il popolo rosso sogna l'impresa ...