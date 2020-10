Gazzetta: Conte è l’allenatore più pagato in Serie A (12 milioni netti), Gattuso è sesto (1,5) (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo aver pubblicato, ieri, gli stipendi dei calciatori, oggi la Gazzetta pubblica quelli degli allenatori di Serie A. Al primo posto, per ammontare dell’ingaggio, c’è il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, con 12 milioni netti fino al 2022 (24 lordi a carico del club). Sul podio, con lui, ci sono Fonseca (2,5 netti) e Gasperini (2,2). Gattuso è al sesto posto in classifica, con 1,5 milioni netti, insieme a Di Francesco e Giampaolo. Il tecnico della Juve, Andrea Pirlo, guadagna 1,8 milioni netti (3,6 lordi per la Juve, che paga ancora 5,5 milioni netti a Sarri. Ma anche l’Inter ne paga ancora 4,5 a Spalletti, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo aver pubblicato, ieri, gli stipendi dei calciatori, oggi lapubblica quelli degli allenatori diA. Al primo posto, per ammontare dell’ingaggio, c’è il tecnico dell’Inter, Antonio, con 12fino al 2022 (24 lordi a carico del club). Sul podio, con lui, ci sono Fonseca (2,5) e Gasperini (2,2).è alposto in classifica, con 1,5, insieme a Di Francesco e Giampaolo. Il tecnico della Juve, Andrea Pirlo, guadagna 1,8(3,6 lordi per la Juve, che paga ancora 5,5a Sarri. Ma anche l’Inter ne paga ancora 4,5 a Spalletti, ...

