Gabriel Garko dopo il coming out | “Non mi vedrete più in televisione”

Leggi su gossipetv

(Di lunedì 12 ottobre 2020)il Grande Fratello Vip e Verissimoè stato ospite di Live-Non è la d’Urso per parlare del suoout. Una promessa fatta tempo fa all’amica Barbara d’Urso, che sapeva da anni del “segreto di Pulcinella”. Come raccontato in tv dai diretti interessati, in passato Barbarella è spesso uscita cone … L'articoloilout: “Non mipiù in televisione” proviene da Gossip e Tv.