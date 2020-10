Albiol | “Io | il Napoli e quella vittoria a Torino Da tecnico mi ispirerò a Sarri | i suoi sfottò…”

Leggi su mediagol

(Di domenica 11 ottobre 2020) Ha lasciatoed ilpoco più di un anno fa.Stiamo parlando di Raul. Nell'estate del 2019, l'esperto difensore spagnolo ha scelto di lasciare la Campania dopo dopo sei stagioni e 236 presenze (condite da sei gol) per vestire la maglia del Villarreal. Intervistato ai microfoni de 'Las Provincias', il centrale classe 1985 ha ripercorso tappe e dinamiche della sua esperienza in azzurro."Astavo molto bene, ci arrivai nell'estate del 2013, dopo che con il Real Madrid non era finita nel migliore dei modi. Benitez mi volle e mi accolse benissimo e i tifosi mi hanno riempito di affetto. E quando battemmo la Juventus, trovammo in aeroporto cinquemila persone a far festa.notte, dopo la, ci vollero tre ore per uscire da ...