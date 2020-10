Suarez critica il Barcellona: “Avrebbe dovuto rispettare la volontà di Messi” (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Barcellona ha vissuto un'estate decisamente travagliata per via della querelle Messi. L'argentino aveva minacciato il club catalano di andarsene, facendo capire di voler tentare una nuova avventura. Il divorzio, però, non si è materializzato, a differenza di quanto accaduto con Luis Suarez, ceduto all'Atletico Madrid.caption id="attachment 992581" align="alignnone" width="1024" Suarez Messi (getty images)/captionFRECCIATAProprio Suarez è tornato sul comportamento del Barcellona ai microfoni di AUF TV: "La scelta di Messi di lasciare il Barcellona non è stato un gesto nei miei confronti. Avrebbero dovuto rispettare la sua decisione di voler partire. Per rispetto del rapporto che ho con Leo, non dico di cosa si è ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 ottobre 2020) Ilha vissuto un'estate decisamente travagliata per via della querelle Messi. L'argentino aveva minacciato il club catalano di andarsene, facendo capire di voler tentare una nuova avventura. Il divorzio, però, non si è materializzato, a differenza di quanto accaduto con Luis, ceduto all'Atletico Madrid.caption id="attachment 992581" align="alignnone" width="1024"Messi (getty images)/captionFRECCIATAProprioè tornato sul comportamento delai microfoni di AUF TV: "La scelta di Messi di lasciare ilnon è stato un gesto nei miei confronti. Avrebberola sua decisione di voler partire. Per rispetto del rapporto che ho con Leo, non dico di cosa si è ...

