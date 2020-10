Sgombero squat, scontri a Berlino (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - Berlino, 10 OTT - Centinaia di persone sono scese in piazza ieri sera nel centro di Berlino per protestare contro gli sfratti da uno dei pochi squat rimasti, ritenuto un simbolo degli ideali ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, -, 10 OTT - Centinaia di persone sono scese in piazza ieri sera nel centro diper protestare contro gli sfratti da uno dei pochirimasti, ritenuto un simbolo degli ideali ...

iconanews : Sgombero squat, scontri a Berlino - AlleracNicola : @Mussmauer sgombero del Liebig 34 uno squat anarco queer femminista e da ieri alle 3 stiamo a ballare - violet6femme : RT @AlleracNicola: @jemenfousoui Ma tu non sei in Belgio? Questo invece ieri sera qua contro lo sgombero preannunciato tra una settimana di… - AlleracNicola : @jemenfousoui Ma tu non sei in Belgio? Questo invece ieri sera qua contro lo sgombero preannunciato tra una settima… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgombero squat Sgombero squat, scontri a Berlino - Europa Agenzia ANSA Sgombero squat, scontri a Berlino

Centinaia di persone sono scese in piazza ieri sera nel centro di Berlino per protestare contro gli sfratti da uno dei pochi squat rimasti, ritenuto un simbolo degli ideali di spirito libero della cap ...

Berlino, Liebig 34: sgombero effettuato, si tirano le somme

Questa mattina è stato sgomberato il Liebig 34, casa-progetto anarco-femminista. Nell'articolo tiriamo le somme di una giornata complessa.

Centinaia di persone sono scese in piazza ieri sera nel centro di Berlino per protestare contro gli sfratti da uno dei pochi squat rimasti, ritenuto un simbolo degli ideali di spirito libero della cap ...Questa mattina è stato sgomberato il Liebig 34, casa-progetto anarco-femminista. Nell'articolo tiriamo le somme di una giornata complessa.