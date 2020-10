Sassuolo, Maxime Lopez si presenta: “Qui per le idee di De Zerbi. Mi ha convinto in 5 minuti” (Di sabato 10 ottobre 2020) L'ultimo acquisto del Sassuolo, Maxime Lopez si è presentato ufficialmente al mondo neroverde. Il talentuoso centrocampista classe 1997, a detta di molti uno dei profili più interessanti in uscita dal calcio francese, ha lasciato il Marsiglia, club in cui è cresciuto dopo 110 presenze dal 2016 ad oggi."convinto DA DE Zerbi"caption id="attachment 1035095" align="alignnone" width="1024" Maxime Lopez, getty images/captionINIZIO CARRIERA - " I primi sette anni della mia esperienza calcistica si sono svolti al FC Ruel, poi sono passato all’Olimpique Marsiglia dove sono rimasto 10 anni, dei quali 5 nella prima squadra - ha spiegato il nuovo centrocampista di De Zerbi. Marsiglia è la mia ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 ottobre 2020) L'ultimo acquisto delsi èto ufficialmente al mondo neroverde. Il talentuoso centrocampista classe 1997, a detta di molti uno dei profili più interessanti in uscita dal calcio francese, ha lasciato il Marsiglia, club in cui è cresciuto dopo 110 presenze dal 2016 ad oggi."DA DE"caption id="attachment 1035095" align="alignnone" width="1024", getty images/captionINIZIO CARRIERA - " I primi sette anni della mia esperienza calcistica si sono svolti al FC Ruel, poi sono passato all’Olimpique Marsiglia dove sono rimasto 10 anni, dei quali 5 nella prima squadra - ha spiegato il nuovo centrocampista di De. Marsiglia è la mia ...

