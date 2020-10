Rouba Saadeh ex moglie Michele Morrone | un divorzio difficile

(Di sabato 10 ottobre 2020) Questo articolo .è l’exdi, uno degli attori più in voga degli ultimi tempi: il loroè statoè l’exdi, l’attore che sarà ospite quest’oggi a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. In molti si chiedono chi sia la bellissima donna con cui è …

Ultime Notizie dalla rete : Rouba Saadeh

ViaggiNews.com

Rouba Saadeh è l’ex moglie di Michele Morrone, uno degli attori più in voga degli ultimi tempi: il loro divorzio è stato difficile. Rouba Saadeh è l’ex moglie di Michele Morrone, l’attore che sarà ...Per quanto riguarda la vita privata, nel 2014 si è sposato con Rouba Saadeh, da cui ha avuto due figli, Marcus e Brando e da cui ha divorziato nel 2018. In seguito, ha avuto una breve relazione con la ...