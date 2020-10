Quanto è sicuro viaggiare sui mezzi pubblici? (Di sabato 10 ottobre 2020) A Milano i bollini per il distanziamento sono stati staccati da tram, bus e metropolitana già il 2 settembre. Qualche giorno dopo anche a Roma, sono spariti gli adesivi che vietavano di sedersi troppo vicini sui mezzi pubblici. Dall’oggi al domani tutto è ripreso come prima, soprattutto con l’inizio dell’anno scolastico. L’unica regola rimasta al suo posto è quella delle mascherine: da tenere tassativamente addosso a coprire bocca e naso. Ma basta tutto ciò a contenere il rischio contagio?Le regole del buonsenso restano valide: evitare le ore di punta, stare lontano dagli spazi più affollati e seguire le norme igieniche. Ma non è solo questo: ci sono infatti misure meno conosciute, ma estremamente importanti che tengono conto di ricerche e osservazioni psicologiche che possono dirci come ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 ottobre 2020) A Milano i bollini per il distanziamento sono stati staccati da tram, bus e metropolitana già il 2 settembre. Qualche giorno dopo anche a Roma, sono spariti gli adesivi che vietavano di sedersi troppo vicini sui. Dall’oggi al domani tutto è ripreso come prima, soprattutto con l’inizio dell’anno scolastico. L’unica regola rimasta al suo posto è quella delle mascherine: da tenere tassativamente addosso a coprire bocca e naso. Ma basta tutto ciò a contenere il rischio contagio?Le regole del buonsenso restano valide: evitare le ore di punta, stare lontano dagli spazi più affollati e seguire le norme igieniche. Ma non è solo questo: ci sono infatti misure meno conosciute, ma estremamente importanti che tengono conto di ricerche e osservazioni psicologiche che possono dirci come ...

panibbi : RT @HuffPostItalia: Quanto è sicuro viaggiare sui mezzi pubblici? - HuffPostItalia : Quanto è sicuro viaggiare sui mezzi pubblici? - frances79154863 : RT @M_decimoMeridio: @alex_orlowski @KendyAka Alex, una domanda, che vuol dire esattamente quanto segnato nello screen 1? Sicuro che non co… - jinkokygdr : @katokygdr diventare come Kato-san, non era sicuro di esserne in grado, magari il suo posto era proprio lì, come mo… - openlajetee : @neXtquotidiano Più ha paura e più deve far vedere quanto è rassicurato; più ha dubbi, e più deve far vedere che è… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto sicuro Quanto è sicuro viaggiare sui mezzi pubblici? | HuffPost Italia Life L'HuffPost Quanto è sicuro viaggiare sui mezzi pubblici?

Ma non è solo questo: ci sono infatti misure meno conosciute, ma estremamente importanti che tengono conto di ricerche e osservazioni psicologiche che possono dirci come muoverci in sicurezza nei ...

Ma non è solo questo: ci sono infatti misure meno conosciute, ma estremamente importanti che tengono conto di ricerche e osservazioni psicologiche che possono dirci come muoverci in sicurezza nei ...