Napoli, grazie a Gattuso ADL ha chiuso un vero affare di mercato (Di sabato 10 ottobre 2020) L’ultimo mercato condotto da parte della SSC Napoli è stato molto soddisfacente, con i tifosi azzurri che hanno applaudito il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis per non aver ceduto nessun pezzo grosso, incluso Kalidou Koulibaly. Con Rino Gattuso in panchina, infatti, in casa Napoli vi è stata una grande svolta, con l’allenatore che ora vuole … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) L’ultimocondotto da parte della SSCè stato molto soddisfacente, con i tifosi azzurri che hanno applaudito il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis per non aver ceduto nessun pezzo grosso, incluso Kalidou Koulibaly. Con Rinoin panchina, infatti, in casavi è stata una grande svolta, con l’allenatore che ora vuole … L'articolo

tuttosport : #Osimhen: “Grazie #Napoli, sono in uno dei migliori club del mondo” ???? - amendolaenzo : Grazie alla #Napoli europea e cosmopolita di Raimondo Di Maio e di Dante&Descartes che, unici in Italia, hanno trad… - AndreaBricchi77 : Ministro @robersperanza, posso chiedere che correlazione ci sia tra il rinvio di Juve Napoli e la scuola? Magari la… - emmezetaJ : RT @MoniDiGirolamo: #DeLuca non rappresenta la #Campania, men che meno #Napoli. Rappresenta solo se stesso, la sua politica di merda e chi… - mendohem : RT @JosseM85: Se il Napoli non verrà sconfitto a tavolino grazie alla Lega, a DeLaurentiis & Co., il campionato di calcio non sarà mai rego… -