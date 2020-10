(Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - FIRENZE, 10 OTT - Sold out oggi al cinema Odeon di Firenze per il 'reading' di: il regista ha deciso di accompagnare il suo 'Cario Diario', che torna in sala grazie alla Cineteca ...

solocine : Nanni Moretti, mi impressiona già restauro miei film - iconanews : Nanni Moretti, mi impressiona già restauro miei film - lulu_smemo : RT @lostandsleepy_: vendo un biglietto per la proiezione di “caro diario” di nanni moretti domani sera al cinema anteo a milano. nanni mor… - AuroraTamigio : RT @silenzioinsala: #CaroDiario torna al cinema grazie a @cinetecabologna - uomoconbarba : RT @lostandsleepy_: vendo un biglietto per la proiezione di “caro diario” di nanni moretti domani sera al cinema anteo a milano. nanni mor… -

Ultime Notizie dalla rete : Nanni Moretti

Sold out al cinema Odeon di Firenze per il 'reading' di Nanni Moretti: il regista ha deciso di accompagnare il suo 'Cario Diario', che torna in sala grazie alla Cineteca di Bologna in versione ...Sold out oggi al cinema Odeon di Firenze per il 'reading' di Nanni Moretti: il regista ha deciso di accompagnare il suo 'Cario Diario', che torna in sala grazie alla Cineteca di Bologna in versione re ...