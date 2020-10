Nanni: “Chi mi dice che i positivi del Napoli non siano stati contagiati al ristorante?” (Di sabato 10 ottobre 2020) Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e rappresentante dei medici di Serie A nella commissione scientifica della FIGC, ha rilasciato un’intervista al Resto del Carlino. Vale la regola che vale per tutto il Paese: se all’interno del gruppo squadra le regole del protocollo vengono rispettate in modo rigoroso non c’è ragione di temere una nuova sospensione dei campionati. Il problema non è durante la partita: è prima e dopo. Il Genoa, per fare un esempio, ha affrontato il Napoli presumibilmente con una decina di contagiati in squadra e nel club di De Laurentiis i positivi sono risultati solo due. Essendo la Campania una delle regioni che oggi più soffrono per la risalita dei contagi, chi mi dice che i positivi del Napoli non ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Gianni, medico sociale del Bologna e rappresentante dei medici di Serie A nella commissione scientifica della FIGC, ha rilasciato un’intervista al Resto del Carlino. Vale la regola che vale per tutto il Paese: se all’interno del gruppo squadra le regole del protocollo vengono rispettate in modo rigoroso non c’è ragione di temere una nuova sospensione dei campionati. Il problema non è durante la partita: è prima e dopo. Il Genoa, per fare un esempio, ha affrontato ilpresumibilmente con una decina diin squadra e nel club di De Laurentiis isono risultati solo due. Essendo la Campania una delle regioni che oggi più soffrono per la risalita dei contagi, chi miche idelnon ...

