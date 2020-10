“Mi aspetta fuori…”. Elisabetta Gregoraci non può più nascondersi (e parla). La conferma arriva in diretta (Di sabato 10 ottobre 2020) Quella tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è un’amicizia particolare nata proprio all’interno della Casa di Grande Fratello Vip. Tra alti e bassi i due inquilini hanno vissuto momenti di particolare intimità alternati a momenti di gelo e lontananza. La regista della “coppia” è sempre e solo stata Elisabetta e Pierpaolo ha dimostrato di saper rispettare le sue scelte. Dopo aver ricevuto diverse critiche dall’ex marito Flavio Briatore, la showgirl ha cercato di limitare i suoi slanci d’affetto verso l’ex velino di Striscia la Notizia mettendo un grosso freno con il modello e vivendo la conoscenza in maniera molto più tranquilla rispetto a pochi giorni fa. L’atteggiamento della showgirl calabrese è talmente cambiato che ieri, durante la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Quella trae Pierpaolo Pretelli è un’amicizia particolare nata proprio all’interno della Casa di Grande Fratello Vip. Tra alti e bassi i due inquilini hanno vissuto momenti di particolare intimità alternati a momenti di gelo e lontananza. La regista della “coppia” è sempre e solo statae Pierpaolo ha dimostrato di saper rispettare le sue scelte. Dopo aver ricevuto diverse critiche dall’ex marito Flavio Briatore, la showgirl ha cercato di limitare i suoi slanci d’affetto verso l’ex velino di Striscia la Notizia mettendo un grosso freno con il modello e vivendo la conoscenza in maniera molto più tranquilla rispetto a pochi giorni fa. L’atteggiamento della showgirl calabrese è talmente cambiato che ieri, durante la ...

