Mario Paciolla, mi rivolgo al Segretario generale Onu Guterres: verità e giustizia devono avere la precedenza (Di sabato 10 ottobre 2020) English version “Voglio dimenticarmi per sempre di questo paese. La Colombia non è più sicura per me. Non voglio mai più mettere piede né in Colombia né all’Onu. Non fa per me. Ho chiesto il trasferimento diverso tempo fa e non me l’hanno dato. Voglio una vita nuova, lontano da tutto”. Pochi giorni prima del ritrovamento del suo corpo nella casa nel dipartimento colombiano di Caquetá, a San Vicente del Caguán, Mario Paciolla affidava a questo messaggio, inviato ad un parente lo scorso 11 luglio, il suo stato d’animo. Era arrivato in Colombia nel 2016. Dopo due anni da volontario per l’Ong Peace Brigades International, dall’agosto del 2018 lavorava alla delicata missione delle Nazioni Unite che supervisiona l’applicazione dell’accordo di pace siglato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) English version “Voglio dimenticarmi per sempre di questo paese. La Colombia non è più sicura per me. Non voglio mai più mettere piede né in Colombia né all’Onu. Non fa per me. Ho chiesto il trasferimento diverso tempo fa e non me l’hanno dato. Voglio una vita nuova, lontano da tutto”. Pochi giorni prima del ritrovamento del suo corpo nella casa nel dipartimento colombiano di Caquetá, a San Vicente del Caguán,affidava a questo messaggio, inviato ad un parente lo scorso 11 luglio, il suo stato d’animo. Era arrivato in Colombia nel 2016. Dopo due anni da volontario per l’Ong Peace Brigades International, dall’agosto del 2018 lavorava alla delicata missione delle Nazioni Unite che supervisiona l’applicazione dell’accordo di pace siglato ...

