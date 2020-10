Le minorenni non avranno più bisogno della ricetta per acquistare la “pillola dei 5 giorni dopo” (Di sabato 10 ottobre 2020) Le minorenni che avranno bisogno di acquistare l’ulipristal acetato – commercializzato con il nome EllaOne – cioè il farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto (definito “pillola dei 5 giorni dopo”), non avranno Leggi su ilpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Lechedil’ulipristal acetato – commercializzato con il nome EllaOne – cioè il farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinquedopo il rapporto (definito “pillola dei 5dopo”), non

RaiNews : Aifa: non sarà più necessario l'obbligo della prescrizione medica per dispensare anche alle minorenni il farmaco ut… - Corriere : Pillola dei 5 giorni dopo, per le minorenni non serve più la ricetta - simcopter : RT @ultimenotizie: Non sarà più necessario l’obbligo della prescrizione medica per dispensare alle minorenni ulipistral acetato (EllaOne*),… - rizzina2005 : RT @Corriere: Pillola dei 5 giorni dopo, per le minorenni non serve più la ricetta - LaskaJuventus : RT @ilpost: Le minorenni non avranno più bisogno della ricetta per acquistare la “pillola dei 5 giorni dopo” -