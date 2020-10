Inter-Milan | il derby non è a rischio! I positivi al Covid19 sono pochi | situazione sotto controllo

Leggi su dailynews24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Nessun rischio rinvio per ildio che andrà in scena il prossimo sabato 17 ottobre. Un’appuntamento che vedearrivare all’appuntamento con stati d’animo piuttosto scossi. Il timore di una nuova ondata di coronavirus nel calcio terrorizza le squadre che rimarranno chiuse in una bolla fino a nuovi ordini. Il clima … L'articolo, ilnon è aal