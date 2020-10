Gualtieri: “Rimbalzo nel terzo trimestre” (Di sabato 10 ottobre 2020) Gualtieri sulla crescita dell’Italia: “Il rimbazo nel terzo trimestre è stato superiore al previsto”. ROMA – Visioni diverse tra Confindustria e il Governo sul futuro del nostro Paese. Durante l’intervento alla presentazione del Rapporto di previsione, il ministro Gualtieri si è soffermato sulla crescita dell’Italia. Da parte del titolare del Mef è arrivato un messaggio di speranza e ottimismo a poche ore dai dati degli industriali. Gualtieri: “Rimbalzo importante” Nel suo intervento il ministro Gualtieri si è soffermato sulla crescita dell’Italia: “Si parte dal comune riconoscimento – ha detto il titolare del Mef, riportato da La Repubblica – che c’è stata una reazione molto ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020)sulla crescita dell’Italia: “Il rimbazo neltrimestre è stato superiore al previsto”. ROMA – Visioni diverse tra Confindustria e il Governo sul futuro del nostro Paese. Durante l’intervento alla presentazione del Rapporto di previsione, il ministrosi è soffermato sulla crescita dell’Italia. Da parte del titolare del Mef è arrivato un messaggio di speranza e ottimismo a poche ore dai dati degli industriali.: “Rimbalzo importante” Nel suo intervento il ministrosi è soffermato sulla crescita dell’Italia: “Si parte dal comune riconoscimento – ha detto il titolare del Mef, riportato da La Repubblica – che c’è stata una reazione molto ...

NewsMondo1 : Gualtieri: “Rimbalzo nel terzo trimestre. Possiamo migliorare la contrazione del 9 per centro del Pil”… - MaxEMaxRoth : RT @Corriere: Gualtieri: «Terzo trimestre sarà molto buono. Per l’Italia è già rimbalzo» - Moixus1970 : RT @repubblica: Gualtieri: 'Rimbalzo c'è stato, il -9% del Pil può migliorare'. Ma Confindustria vede più nero del governo - repubblica : Gualtieri: 'Rimbalzo c'è stato, il -9% del Pil può migliorare'. Ma Confindustria vede più nero del governo - Alien1it : #Gualtieri: «Terzo trimestre sarà molto buono. Per l’Italia è già rimbalzo».>>>...ha omesso del gambero. -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri “Rimbalzo Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net