Giornata contro la pena di morte (che vige ancora in 20 Paesi) (Di sabato 10 ottobre 2020) Oggi, 10 ottobre, è la Giornata contro la pena di morte, occasione per ricordare che ci sono ancora 20 Paesi in cui la pena capitale è regolarmente praticata. In Europa l'unico Stato dove ancora vige la condanna a morte é la Bielorussia, mentre in Russia c'è una moratoria dal 1996 e l'appartenenza al Consiglio d'Europa vieta in modo assoluto la pena di morte, che pur resta nel codice russo. Come come sintetizza oggi un grafico dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), il record di esecuzioni, pur non ufficiale, è attribuibile alla Cina con più di 1000 condanne a morte eseguite secondo le stime per il 2019. ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 ottobre 2020) Oggi, 10 ottobre, è laladi, occasione per ricordare che ci sono20in cui lacapitale è regolarmente praticata. In Europa l'unico Stato dovela condanna aé la Bielorussia, mentre in Russia c'è una moratoria dal 1996 e l'appartenenza al Consiglio d'Europa vieta in modo assoluto ladi, che pur resta nel codice russo. Come come sintetizza oggi un grafico dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), il record di esecuzioni, pur non ufficiale, è attribuibile alla Cina con più di 1000 condanne aeseguite secondo le stime per il 2019. ...

