Firenze, era in bici con la madre, poi lo schianto. Bimbo muore in ospedale (Di sabato 10 ottobre 2020) Troppo forte lo schianto, troppo gravi le lesioni per il piccolo di soli 2 anni, deceduto in ospedale dopo essere stato travolto da un auto. Ambulanza (Facebook)E' avvenuto tutto in un attimo, il piccolo di due anni, insieme alla sua mamma giocava con la sua bici nel cortile del condominio dove viveva. Poi l'ingresso di un'auto, di un altro condomino, ed il fatale schianto. Non ha avuto scampo il piccolo, trasportato in ospedale con l'elisoccorso , troppo vaste le ferite, troppi danni ha causato quel colpo, i medici non hanno potuto fare altro per lui, e dopo un po è morto. Sgomento e rabbia nel condominio di Pelago, nel fiorentino. Una morte assurda, una morte che non doveva capitare, una dinamica ancora poco chiara che gli inquirenti sperano di ...

FIRENZE. E' morto nella tarda serata di ieri all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze un bambino di 2 anni che nel pomeriggio era stato investito da un'auto nel parcheggio di un condominio a Pelago ...

Stadio: fenomeno Quarta e ora Firenze sogna con l’argentino

Lucas Martinez Quarta, aspettando di consacrarsi a Firenze, si è acceso i riflettori addosso con ... al momento dell’inno nazionale era proprio al fianco di Martinez Quarta. Non ha sbagliato nulla: 80 ...

