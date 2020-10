Covid, Speranza: «Non siamo ancora fuori dalla fase più difficile» (Di sabato 10 ottobre 2020) «Non siamo ancora fuori dalla fase più difficile. Bisogna mantenere con forza tutte le misure di sicurezza, con determinazione, per poter continuare ad avere ancora numeri meno alti di quelli che si registrano in altri paesi europei». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un intervento video ai lavori conclusivi dell’incontro su ‘La sanità post Covid-19’ al teatro Bellini di Catania. leggi anche l’articolo —> Coronavirus, anestesisti preoccupati per il Sud: «Terapie intensive a rischio in meno di un mese» Covid, Speranza: «Non siamo ancora fuori ... Leggi su urbanpost (Di sabato 10 ottobre 2020) «Nonpiù. Bisogna mantenere con forza tutte le misure di sicurezza, con determinazione, per poter continuare ad averenumeri meno alti di quelli che si registrano in altri paesi europei». Così il ministro della Salute, Roberto, in un intervento video ai lavori conclusivi dell’incontro su ‘La sanità post-19’ al teatro Bellini di Catania. leggi anche l’articolo —> Coronavirus, anestesisti preoccupati per il Sud: «Terapie intensive a rischio in meno di un mese»: «Non...

Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - Agenzia_Ansa : #Covid Speranza, non siamo fuori dalla fase difficile @robersperanza #ANSA - NicolaPorro : Alessandro Rico va al nocciolo della questione: se siamo in #emergenza dopo 8?? mesi, non è perché non portiamo le… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Serve un Patto del Paese per il nostro futuro' #robertosperanza - ItalicaTestudo : RT @Gianmar26145917: #COVID19, scatta il coprifuoco: nel prossimo #dpcm del 15 ottobre probabile nuova “genialata” del governo: divieto di… -