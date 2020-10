Worms Rumble | svelato il periodo d’uscita per PS5

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 9 ottobre 2020) A fine anno potremo giocare al nuovo capitolo dedicato a. È stato infattiildi uscita diper PS5 e PS4. Il nuovo battle royale di Team17 vedrà la luce il 1 dicembre per entrambe le console Sonyè stato rivelato con un trailer nel quale oltre ald’uscita per console PS5, sono state mostrate le caratteristiche del nuovo titolo. La saga è sempre stata fedele ai suoi archetipi ludici, sin dal primo capitolo datato 1995. Inconfondibile il sistema a turni, così come le numerose e spassosissime armi da utilizzare. Il gioco, nonostante parli di guerre tra fazioni nemiche, ha sempre avuto un piglio umoristico che, insieme al particolare gameplay, lo ha sempre ...