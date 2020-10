VERISSIMO | da DAYDREAMER arriva l’attore CAN YAMAN

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sabato 10 ottobre sarà una giornata particolare per i fan di, le ali del sogno, che prima assisteranno come sempre ad una nuova puntata della loro soap del cuore e poi avranno modo di assistere a un’attesissima intervista con il loro beniamino, l’attore Can. Tutto questo accadrà a, ecco le anticipazioni ufficiali di Mediaset.Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: ADOLFO e MARTA fanno l’amore, ma ROSA…Sabato 10 ottobre, alle ore 16.00, su Canale 5, appuntamento con Silvia Toffanin e. Le fan italiane lo aspettano da settimane. Finalmente sabato, a, sarà ospite in esclusiva Can, l’affascinante attore turco protagonista della seguitissima serie in onda su Canale 5 ...