Venchi | nasce il «Gianduiotto Gianduia N 3»

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il gianduiotto nasce così: da una gara indetta a metà del 1700, quando a causa dell’embargo napoleonico le quantità di cacao in Europa scarseggiavano. Ma non le richieste. Per questo, di fronte all’ennesimo blocco degli approvvigionamenti dei Savoia, venne indetta una gara con il poco cacao presente (per altro a prezzi smisurati). E quale migliore idea se non quella di unirlo con la nocciola, ingrediente reperibile in grandi quantità sul territorio? Ecco come nasce uno degli abbinamenti più riusciti delle storia, quello tra cacao e nocciola, insieme ad altri profumi che avevano a disposizione i pasticceri dell’epoca, come vaniglia, latte, zucchero, sempre in misura variabile a seconda delle disponibilità. Insomma, succede qualcosa di non troppo diverso a quello avvenuto a Venezia con gli eccessi di scorte di zucchero e mandorle, con cui crearono il marzapane, che è d’origine veneta e non siciliana come pensano in molti. È importante risalire all’origine delle cose, perché si scoprono pezzi di storia che ci appartengono e che ancora, in qualche modo, ci influenzano. Ad esempio, lo sapevate che i primi gianduiotti si chiamavano «givu»? Il nome, che indica i mozziconi di sigaretta, è dovuto al fatto che i primi venivano brutalmente tagliati a coltello. E sul tema, nel tempo, si sono distinte due scuole di pensiero, tra chi continua a essere fautore di una produzione più artigianale a mano e chi invece ha abbracciato la filosofia del cioccolatino in stampo.