"Troppe aggressioni agli uomini in divisa" Le forze dell'ordine scendono in piazza

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Chiara Giannini Chiedono al governo più tutele: "In media subiamo 8 attacchi al giorno" Lesi ribellano einper dire «bastain». Il prossimo 14 ottobre moltissime sigle sindacali di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria si riuniranno alle 10 indel Popolo, a Roma, per sottolineare l'immobilismoe istituzioni, in particolare del governo, di fronte alle vessazioni e alle ingiustizie che i tutoria legge sono costretti a sopportare ogni giorno. I fatti di cronaca parlano chiaro: l'ultimo episodio indi tempo è l'aggressione ...