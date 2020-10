“The 355”, un “Mission: Impossible” tutto al femminile (Di venerdì 9 ottobre 2020) Jessica Chastain in una scena di “The 355” – Photo Credits: webEra uscito nel 2018 Ocean’s 8, sequel al femminile della celebre trilogia. E adesso Simon Kinberg vuole ripetere l’esperimento con lo spy movie The 355. A produrlo è Jessica Chastain, che durante i lavori di X-Men – Dark Phoenix aveva colto l’occasione per proporre al regista la sua idea per un film d’azione come Mission: Impossible o James Bond, ma con protagoniste solo donne. Sul set dell’acclamato Zero Dark Thirty, la Chastain aveva infatti sentito la storia della prima spia donna statunitense, attiva durante la Rivoluzione americana. tutto quello che si sa su di lei è il suo nome in codice, e cioè “355”. Da lì il titolo del film. E dopo che il progetto era stato presentato a Cannes due anni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Jessica Chastain in una scena di “The 355” – Photo Credits: webEra uscito nel 2018 Ocean’s 8, sequel aldella celebre trilogia. E adesso Simon Kinberg vuole ripetere l’esperimento con lo spy movie The 355. A produrlo è Jessica Chastain, che durante i lavori di X-Men – Dark Phoenix aveva colto l’occasione per proporre al regista la sua idea per un film d’azione come Mission: Impossible o James Bond, ma con protagoniste solo donne. Sul set dell’acclamato Zero Dark Thirty, la Chastain aveva infatti sentito la storia della prima spia donna statunitense, attiva durante la Rivoluzione americana.quello che si sa su di lei è il suo nome in codice, e cioè “355”. Da lì il titolo del film. E dopo che il progetto era stato presentato a Cannes due anni ...

