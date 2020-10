TED 2020, chi sono gli speaker dell’evento mondiale Countdown (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il primo evento a dare il via a TED 2020 è Countdown: un’iniziativa globale promossa e organizzata in collaborazione con la coalizione Future Stewards, che mira a promuovere la realizzazione di possibili soluzioni contro la crisi climatica. Ma chi parteciperà? Come sempre oltre 50 esperti a livello mondiale che dialogheranno e si confronteranno sulle possibili azioni pratiche da mettere in atto per salvaguardare il pianeta. Tra gli speaker protagonisti dell’evento di lancio Countdown sono previsti rappresentanti della comunità scientifica, attivisti, imprenditori, urbanisti, agricoltori, manager, investitori, funzionari governativi e artisti. Ricordiamo che per espressa filosofia di TED tutti gli eventi sono gratuiti e gli stessi ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il primo evento a dare il via a TED: un’iniziativa globale promossa e organizzata in collaborazione con la coalizione Future Stewards, che mira a promuovere la realizzazione di possibili soluzioni contro la crisi climatica. Ma chi parteciperà? Come sempre oltre 50 esperti a livelloche dialogheranno e si confronteranno sulle possibili azioni pratiche da mettere in atto per salvaguardare il pianeta. Tra gliprotagonisti dell’evento di lancioprevisti rappresentanti della comunità scientifica, attivisti, imprenditori, urbanisti, agricoltori, manager, investitori, funzionari governativi e artisti. Ricordiamo che per espressa filosofia di TED tutti gli eventigratuiti e gli stessi ...

Il primo evento a dare il via a TED 2020 è Countdown: un’iniziativa globale promossa e organizzata in collaborazione con la coalizione Future Stewards, che mira a promuovere la realizzazione di ...

