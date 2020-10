Scuola, DL 104: novità per lavoro agile, organico Covid, concorso Dsga (Di venerdì 9 ottobre 2020) La prima modifica riguarda la possibilità di poter continuare a svolgere l'attività didattica anche a distanza per quei 50mila-60mila insegnanti che sono stati chiamati in organico aggiuntivo, subito ribattezzato 'organico Covid, spiega il sindacato Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 ottobre 2020) La prima modifica riguarda la possibilità di poter continuare a svolgere l'attività didattica anche a distanza per quei 50mila-60mila insegnanti che sono stati chiamati inaggiuntivo, subito ribattezzato ', spiega il sindacato

Ultime Notizie dalla rete : Scuola 104 Permessi Legge 104/92, scarica esempio circolare per fruizione e modello per la pianificazione mensile Orizzonte Scuola Speciale scuola: Gilda, norma su vincolo quinquennale restrittiva

Roma, 08 ott 15:15 - (Agenzia Nova) - La norma sul vincolo quinquennale contenuta nel Decreto Scuola risulta eccessivamente restrittiva ... incostituzionalità e il mancato rispetto della legge 104.

Mascherina a scuola, si può abbassare in classe se c’è il metro buccale: lo conferma il Ministero

La nota del Ministero spiega che nonostante il nuovo decreto legge anti-covid, per la scuola non cambiano le regole per le mascherine.

