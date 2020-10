Sara e Marti | su Disney+ in streaming da oggi

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Dasu Disney Plus inarriva la serie amatissima, lo show con protagoniste Aurora Moroni e Chiara Del Francia. Arriva dasu Disney Plus inl'attesissima serie tv#LaNostraStoria, lo show tutto italiano che segue le storie della vita quotidiana di(Aurora Moroni) e(Chiara del Francia), le due sorelle trasferitesi da Londra a Bevagna per seguire il padre, Valerio. La sfida più importante che dovranno affrontare i ragazzi sarà quella di crescere.infatti vuole dire basta ai dilemmi amorosi edovrà fare i conti con i propri sogni. Entrambe le ragazze impareranno a superare i loro ostacoli ...

Da oggi su Disney Plus in streaming arriva la serie amatissima Sara e Marti, lo show con protagoniste Aurora Moroni e Chiara Del Francia. Arriva da oggi su Disney Plus in streaming l'attesissima ...