Premio Nobel per la Pace 2020 al World Food Programme che combatte la fame nel mondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Every Child Is My Child sfoglia la gallery «Perché in tempi di pandemia ha dimostrato incredibili capacità nella lotta contro la fame nel mondo. Per i suoi sforzi nel contrastare la fame, per il suo contribuito nel migliorare le condizioni di Pace nelle aree interessate da conflitti e per essere determinante negli sforzi di prevenzione delle guerre che sfruttano la fame come arma». È questa la motivazione per cui il Premio Nobel per la ...

