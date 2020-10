Petrolio: in calo a 41,04 dollari al barile (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 09 OTT - Quotazioni del Petrolio in calo sul mercato after hour di New York dove il Wti di riferimento cede lo 0,39% a 41,04 dollari al barile. Il Brent cede lo 0,4% a 43,15 dollari.,... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 09 OTT - Quotazioni delinsul mercato after hour di New York dove il Wti di riferimento cede lo 0,39% a 41,04al. Il Brent cede lo 0,4% a 43,15.,...

