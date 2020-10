Paolo Brosio dimesso dall’ospedale è pronto per il Grande Fratello Vip

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Ora cari amici posso tornare a pensare al lavoro”, cosìha reso noto che anche il secondo tampone consecutivo è negativo e che può finalmente lasciare l’ospedale dove è ricoverato da 25 giorni . Il giornalista infatti a 48 ore dall’ingresso nella casa delsi è scoperto che era positivo al Covid-19, nonostante i numerosi tamponi che aveva fatto proprio in funzione della sua partecipazione al reality di Canale 5., compleanno in ospedale finalmente ‘negativo al Covid-19’ Invece quando oramai la valigia era già chiusa e aveva salutato amici e familiari una strana infezione intestinale e poi una polmonite interstiziale si è scoperto lo avevano colpito. Non ...