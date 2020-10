“Non ci sono parole”. Claudio Amendola, per lui una notizia che non potrà mai dimenticare (Di venerdì 9 ottobre 2020) Claudio Amendola, il vincitore è lui. Come sempre avvincente la sfida degli sscolti Tv di giovedì 8 ottobre 2020. Il primo posto vede Claudio Amendola che su Rai1 si riesce ad assicurare un finale con il botto per Nero a Metà 2. Ma nulla di simile sul piccolo schermo, dove record simili sono stati raggiunti da Montalbano. E la prova è data in mano ai numeri, con 5.170.000 spettatori pari al 23,2% di share. Una media sempre molto alta che conferma anche un finale epico per Nero a Metà 2. Infatti se la prima puntata ha tenuto incollati allo schermo ben 5.433.000 e 22,1%, la seconda, seppur con una lieve diminuzione di ascolti, aveva intrattenuto 4.927.000 e 24,3% di share. I numeri volano in alto con Amendola, che può sicuramente tirare un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020), il vincitore è lui. Come sempre avvincente la sfida degli sscolti Tv di giovedì 8 ottobre 2020. Il primo posto vedeche su Rai1 si riesce ad assicurare un finale con il botto per Nero a Metà 2. Ma nulla di simile sul piccolo schermo, dove record similistati raggiunti da Montalbano. E la prova è data in mano ai numeri, con 5.170.000 spettatori pari al 23,2% di share. Una media sempre molto alta che conferma anche un finale epico per Nero a Metà 2. Infatti se la prima puntata ha tenuto incollati allo schermo ben 5.433.000 e 22,1%, la seconda, seppur con una lieve diminuzione di ascolti, aveva intrattenuto 4.927.000 e 24,3% di share. I numeri volano in alto con, che può sicuramente tirare un ...

