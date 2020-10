Nobel per la Pace, la favorita Greta 'grande sconfitta' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Greta Thunberg è la 'grande sconfitta' del La stessa 17enne svedese, nominata anche l'anno scorso per aver ispirato un movimento globale di sensibilizzazione sul cambiamento climatico, non sembrava credere più di tanto al Nobel. In un'intervista al giornale di Stoccolma 'Aftonbladet' aveva definito "molto improbabile" una vittoria degli attivisti del clima e del movimento Fridays for Future. Secondo Thunberg, c'erano "molti" candidati meritevoli, ma ha scelto di non citarne neanche uno perché, ha spiegato, i media avrebbero usato le sue parole "per i titoli e per generare clic". La 17enne, interpellata da 'Aftonbladet' mentre come ogni venerdì si univa ad altri giovani attivisti davanti al parlamento svedese per chiedere un'azione sul clima, ha sottolineato che non ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott. (Adnkronos) -Thunberg è la '' del La stessa 17enne svedese, nominata anche l'anno scorso per aver ispirato un movimento globale di sensibilizzazione sul cambiamento climatico, non sembrava credere più di tanto al. In un'intervista al giornale di Stoccolma 'Aftonbladet' aveva definito "molto improbabile" una vittoria degli attivisti del clima e del movimento Fridays for Future. Secondo Thunberg, c'erano "molti" candidati meritevoli, ma ha scelto di non citarne neanche uno perché, ha spiegato, i media avrebbero usato le sue parole "per i titoli e per generare clic". La 17enne, interpellata da 'Aftonbladet' mentre come ogni venerdì si univa ad altri giovani attivisti davanti al parlamento svedese per chiedere un'azione sul clima, ha sottolineato che non ...

ilpost : Una cosa molto bella da riguardare oggi, mentre aspettate che sia annunciato il nuovo premio #Nobel per la Letterat… - Agenzia_Ansa : Nobel per la Chimica alle due donne del taglia-incolla del Dna #ANSA - ilpost : Chi è Louise Glück, che ha vinto il #Nobel per la Letteratura - dice_lucas : RT @f_ronchetti: Il Politecnico di Zurigo (ETH) ha sfornato da solo 21 premi Nobel. l'Italia in tutte le discipline ne ha ottenuti 20. Per… - SmorfiaDigitale : Il Nobel per la Pace 2020 va al Programma alimentare mondiale per la lotta alla ... -