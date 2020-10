Nobel per la pace assegnato al World Food Programme (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Premio Nobel per la pace è stato assegnato al World Food Programme.Il Programma alimentare mondiale è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo. L’agenzia assiste una media di 100 milioni di persone in 78 paesi del mondo.Nella motivazione, si assegna il premio al Wfp “per i suoi sforzi per combattere la fame, per il suo contributo al miglioramento delle condizioni per la pace in aree colpite da conflitti e per il suo agire come forza trainante per evitare l’uso della fame come arma di guerra e di conflitto”. Inoltre “in tempo di pandemia, ha dimostrato un’impressionante capacità di moltiplicare gli ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Premioper laè statoal.Il Programma alimentare mondiale è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo. L’agenzia assiste una media di 100 milioni di persone in 78 paesi del mondo.Nella motivazione, si assegna il premio al Wfp “per i suoi sforzi per combattere la fame, per il suo contributo al miglioramento delle condizioni per lain aree colpite da conflitti e per il suo agire come forza trainante per evitare l’uso della fame come arma di guerra e di conflitto”. Inoltre “in tempo di pandemia, ha dimostrato un’impressionante capacità di moltiplicare gli ...

