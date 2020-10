Mercato Juve | Douglas Costa apre la strada | colpo dal Bayern

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) I botti disi sarebbe finalmente placati, ma nuovi sorprendenti manovre sembrano muoversi nell’ombra. Con i riflettori ormai spenti sulla sessione estiva, Paratici sembrerebbe intenzionato a continuare, alleggerito dalle precedenti pressioni, il lavoro per ringiovanire e rinforzare la rosa dellantus. La partenza sprint di Inter e soprattutto Atalanta avrebbe fatto drizzare le antenne all’Allianz Stadium, dove Pirlo potrebbe ritrovarsi presto in difficoltà sotto i colpi dei due club in grandissima forma. La formazione del Maestro appare ancora in fase di rodaggio ma ci sarebbero già tutti i presupposti per dar battaglia al fine di accaparrarsi il decimo scudetto. Nuovi innesti, a Gennaio o addirittura per la prossima estate, potrebbero dunque preservare l’egemonia bianconera in Serie A ed aggiungere un ...