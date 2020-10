L'appello di Mattarella: "Per tenere aperto il Paese tutti siano responsabili" (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - Servono responsabilità e collaborazione da parte di tutti per evitare un nuovo lockdown. Sergio Mattarella monitora la situazione dei contagi e, dopo essersi detto preoccupato nei giorni scorsi, lancia un appello a tutti i cittadini: solo con l'impegno comune di ognuno si potranno tenere aperte scuole, uffici, luoghi pubblici. Il Capo dello Stato manda anche un messaggio all'Europa, che da ieri è bloccata in un braccio di ferro tra Parlamento e Commissione che rallenta la futura erogazione dei fondi del Recovery fund: “L'andamento dell'emergenza sanitaria causata dal Covid richiede all'Unione Europea la massima tempestività nella messa in campo di tutte le misure necessarie. Per questo mi auguro che siano presto superati ... Leggi su agi (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - Servonotà e collaborazione da parte diper evitare un nuovo lockdown. Sergiomonitora la situazione dei contagi e, dopo essersi detto preoccupato nei giorni scorsi, lancia uni cittadini: solo con l'impegno comune di ognuno si potrannoaperte scuole, uffici, luoghi pubblici. Il Capo dello Stato manda anche un messaggio all'Europa, che da ieri è bloccata in un braccio di ferro tra Parlamento e Commissione che rallenta la futura erogazione dei fondi del Recovery fund: “L'andamento dell'emergenza sanitaria causata dal Covid richiede all'Unione Europea la massima tempestività nella messa in campo di tutte le misure necessarie. Per questo mi auguro chepresto superati ...

