Italia, Verratti torna con la Polonia: "Siamo cresciuti, possiamo metterli in difficoltà" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nello scorso break nazionali Marco Verratti era rimasto al di fuori dei convocati di Mancini visto che aveva terminato la stagione con il Psg in extremis per via del raggiungimento della finale di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nello scorso break nazionali Marcoera rimasto al di fuori dei convocati di Mancini visto che aveva terminato la stagione con il Psg in extremis per via del raggiungimento della finale di ...

StevePugMag : Verratti: 'Never considered leaving PSG' - MediaFbi : Verratti: 'Never considered leaving PSG' - SportsbookBTC : Verratti: 'Never considered leaving PSG' - clikservernet : Verratti: “Il gruppo Italia è stupendo. Tornare in Serie A? Non ci penso” - Noovyis : (Verratti: “Il gruppo Italia è stupendo. Tornare in Serie A? Non ci penso”) Playhitmusic - -