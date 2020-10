“Grammatica Umoristica” di Francesco Mercadante

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Grammatica Umoristica. Storie di ministri, scrittori, manager e blogger sgrammaticati diè un saggio scorrevole e leggero, nel quale si riflette con pungente ironia sull’utilizzo discutibile del linguaggio in questa nostra società liquida. Come l’autore causticamente sottolinea, ci troviamo di fronte a una “glottogenesi da mercato rionale”: nel mondo virtuale nascono improbabili neologismi e si azzardano prestiti linguistici che vanno a minare le regole grammaticali che, se da una parte sono soggette a cambiamenti nel corso della naturale evoluzione della lingua, dall’altra non possono essere stravolte da strafalcioni che vengono commessi da chi ignora o sottostima queste norme. «Il cattivo uso del linguaggio altera anche la percezione che altri hanno di noi», si afferma ...