GP Eifel | cancellato il secondo turno di prove libere

Ultime Notizie dalla rete : Eifel cancellato

Il maltempo ha portato alla decisione di cancellare le prove libere del GP dell’Eifel al Nürburgring. Salta così anche il debutto in Formula 1 di Mick Schumacher e Callum Ilott, di cui non si esclude ...Le condizioni climatiche non cambiano rispetto al mattino, con il medesimo effetto sullo svolgimento del programma: FP2 annullate perché, in queste condizioni, l'elicottero del servizio medico non può ...