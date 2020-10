E’ positivo ma si reca a lavoro: carabinieri lo scortano a casa e lo denunciano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Con il crescere esponenziale dei contagi da Covid nel Casertano – solo ieri erano 110 in più rispetto al giorno precedente – aumentano anche i controlli delle forze dell’ordine in relazione al rispetto della quarantena per chi è risultato positivo e agli orai di chiusura dei loclai pubblici, come disposto dall’ordinanza della Reigone Campania. I carabinieri della Compagnia di Aversa hanno sorpreso, nel vicino comune di San Marcellino (29 i casi registrati), il titolare di un esercizio commerciale risultato positivo mentre era all’interno del proprio negozio, in barba all’isolamento obbligatorio. L’uomo è stato prima identificato e subito dopo scortato dai carabinieri, muniti di dispositivi di protezione individuale, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Con il crescere esponenziale dei contagi da Covid nel Casertano – solo ieri erano 110 in più rispetto al giorno precedente – aumentano anche i controlli delle forze dell’ordine in relazione al rispetto della quarantena per chi è risultatoe agli orai di chiusura dei loclai pubblici, come disposto dall’ordinanza della Reigone Campania. Idella Compagnia di Aversa hanno sorpreso, nel vicino comune di San Marcellino (29 i casi registrati), il titolare di un esercizio commerciale risultatomentre era all’interno del proprio negozio, in barba all’isolamento obbligatorio. L’uomo è stato prima identificato e subito dopo scortato dai, muniti di dispositivi di protezione individuale, ...

