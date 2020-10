Covid e biglietti aerei | sui rimborsi di Alitalia è ancora caos

Ultime Notizie dalla rete : Covid biglietti

Aeroporti e compagnie aeree americane stanno tentando una nuova strategia per riportare gli americani a volare. Ossia quella di offrire test per il coronavirus con l'obiettivo di ricreare un clima di ...I biglietti staccati lo scorso mese sono stati per l’esattezza ... stata chiusa per importanti lavori di ampliamento e messa in sicurezza per il lockdown da coronavirus. "In questo strano 2020 abbiamo ...