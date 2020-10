Covid | Crisanti | «I contagi saliranno ancora Mascherine e distanziamento non basteranno»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 ottobre 2020): «I»., lavarsi le mani esono provvedimenti utili. Ma da soli – sottolinea l’esperto – non». Insomma, sull’andamento dell’impennata didovuti a una innegabile recrudescenza del virus, il professor Andreanon ha dubbi. «Io penso che nelle prossime settimane i casi di coronavirus Sars-Cov-2 in Italia aumenteranno. Per vedere gli effetti di quello che si fa questa settimana per contrastare il, ne dovranno passare altre 3 o 4». Non fa ben sperare, insomma, il quadro tracciato dal virologo Andreasu ...