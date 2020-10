Coronavirus in Lombardia, i contagi aumentano ancora: 983 nelle ultime 24 ore. Un decesso (Di venerdì 9 ottobre 2020) Coronavirus in Lombardia, continua a salire il numero di nuovi contagi. nelle ultime 24 ore si sono registrati 983 casi, di cui 77 'debolmente positivi' e 11 a seguito di test sierologico, e un ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020)in, continua a salire il numero di nuovi24 ore si sono registrati 983 casi, di cui 77 'debolmente positivi' e 11 a seguito di test sierologico, e un ...

RegLombardia : #LNews Sono 683 i nuovi positivi con 22.069 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 3% ????… - LegaSalvini : DE LUCA, IMPARA E VERGOGNATI - RegLombardia : #LNews Sono stati effettuati 25.623 tamponi, con 983 nuovi casi positivi per una percentuale del 3,8% ????… - Notiziedi_it : Coronavirus, il bollettino di oggi 9 ottobre in Lombardia: i nuovi positivi salgono a 983, più 30% nelle ultime 24 … - ValleIacopo : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Lombardia 983 nuovi casi nelle ultime 24 ore -