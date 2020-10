ClioMakeUp accusata di razzismo | «Inclusività non è polemica ma ascolto»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 ottobre 2020) La make-up artist made in Belluno, Clio Zammatteo, 37 anni, da poco rientrata in Italia da New York per avvicinarsi al quartier generale del suo brand ClioMakeUp, in questi giorni si è trovata al centro di polemiche e accuse, persino di razzismo. Tutto è iniziato perché la beauty influencer da 3,1 milioni di followers su Instagram ha lanciato una linea di correttori, OhMyLove, in quattordici nuance, che secondo alcuni utenti di Twitter sarebbe uno spettro di colori troppo poco ampio perché il prodotto possa essere definito inclusivo. In molti hanno usato come metro di paragone, per montare la polemica, brand come Fenty Beauty di Rihanna, pioniera dell’inclusività e della skin diversity nel make-up, che per il suo Pro Filt’r Instant Retouch Concealer ha previsto 50 shades. https://www.youtube.com/watch?v=oJlW2fHfvPE