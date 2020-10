Carl Brave ed Elodie in Parli Parli, un dialogo in ballad dall’album Coraggio (Di venerdì 9 ottobre 2020) Carl Brave ed Elodie in Parli Parli, il nuovo singolo da oggi in radio. Esce l’album Coraggio di Carl Brave e il nuovo singolo entra in rotazione radiofonica nello stesso giorno. Per la prima volta, Carl Brave duetta con Elodie Di Patrizi all’interno del suo nuovo progetto discografico che include le collaborazioni con altri 6 ospiti per un totale di 7 artisti in tante collaborazioni inedite disponibili da oggi nei negozi e negli store digitali con il secondo disco di Carl Brave. 17 nuove canzoni nel disco che segue il successo dell’album d’esordio Notti Brave. A due anni da quel debutto ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020)edin, il nuovo singolo da oggi in radio. Esce l’albumdie il nuovo singolo entra in rotazione radiofonica nello stesso giorno. Per la prima volta,duetta conDi Patrizi all’interno del suo nuovo progetto discografico che include le collaborazioni con altri 6 ospiti per un totale di 7 artisti in tante collaborazioni inedite disponibili da oggi nei negozi e negli store digitali con il secondo disco di. 17 nuove canzoni nel disco che segue il successo dell’album d’esordio Notti. A due anni da quel debutto ...

