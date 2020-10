Boom delle farmacie on-line fino in Borsa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) foto: jarmoluk / Pixabay Il lockdown iniziato nei primi mesi del 2020 ha imposto una rapidissima evoluzione del settore commerciale italiano. Se infatti i consumatori italiani si sono trovati costretti a utilizzare gli e.commerce più spesso di quanto facessero prima, hanno finito per mantenere le stesse abitudini anche a lockdown finito, quando il commercio in prossimità era ormai nuovamente disponibile. Le motivazioni sono molte: maggiore sicurezza sanitaria, la possibilità di fare acquisti 24 ore su 24, senza orari né giorni festivi di chiusura e, non ultima, senza la necessità di lasciare la propria abitazione, la possibilità di ottenere sconti che il commercio in prossimità non può assicurare sempre. Il settore farmaceutico è uno dei settori che ha visto letteralmente schizzare alle stelle le vendite on ...